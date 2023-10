Tuscia in Jazz for SLA, ecco il programma dei concerti

Riceviamo e pubblichiamo

Reso noto il programma dei concerti del festival Tuscia in Jazz 2023. Dieci appuntamenti di beneficenza nella provincia di Viterbo, a favore del Centro Clinico Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, eccellenza italiana per la SLA.

Si parte da Carbognano il 31 ottobre con il duo Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande e il loro omaggio al blues e si conclude il 18 dicembre a Ronciglione con il coro gospel Roderick Giles and Grace direttamente dagli Stati Uniti. Nel mezzo, tanti concerti con i grandi del jazz italiano come Rosario Giuliani e Luciano Biondini a Viterbo, Fabrizio Bosso e i Traindeville a Caprarola ed Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Rosario Giuliani, Fabio Zeppetella, Paolo Recchia e Eshref Ali Mhagag a Ronciglione.

Quindi, la giornata speciale del 10 dicembre sempre a Ronciglione con un evento musicale che, fin dalla mattina, vedrà decine di musicisti esibirsi nel paese insignito del titolo di “Borgo dei Borghi” 2023 dalla Rai, degustando prodotti tipici del territorio e nel pomeriggio dalle ore 18.00 sul palco del Teatro Petrolini con ospiti di alto livello. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito con possibilità di offerte volontarie per la campagna #Jazzforsla.

“Sono felice del programma che siamo riusciti a mettere in piedi – dichiara Italo Leali, direttore artistico di Tuscia in Jazz – e dell’enorme sostegno ricevuto dalle istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, e da musicisti, sponsor e volontari. Un mio ringraziamento speciale va agli amici Mauro Morucci, che con il Tuscia Film Fest collabora al festival, Francesco Corsi, Marco Petrucelli, Francesco Laurenti, Simone Bergonzi e mia sorella Alessia. Senza di loro, e nelle mie condizioni, sarebbe impossibile. Spero che tante persone partecipino ai concerti e che, con il loro contributo, riusciremo a fare una donazione importante a chi combatte questo male orribile senza cura, che io stesso vivo in prima persona”.

A seguire il programma dettagliato di Tuscia In Jazz 2023.

31 ottobre – ore 18.30 – Carbognano, Chiesa di Santa Maria

Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande in “Halloween Blues”

4 novembre – ore 21.30 – Viterbo, Auditorium Fondazione Carivit

Rosario Giuliani e Luciano Biondini in “Cinema Italia”

15 novembre – ore 21.30 – Caprarola, Teatro Stefani

Fabrizio Bosso meets Vittorio Cuculo e Gegè Munari

26 novembre – ore 21.30 – Caprarola, Teatro Stefani

Traindeville in “Canzoni da viaggio”

7 dicembre – ore 21.30 – Ronciglione, Teatro Petrolini

Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani

8 dicembre – ore 18.30 – Ronciglione, Chiesa di San Sebastiano

Paolo Recchia e Jordan Corda

9 dicembre – ore 18.30 – Ronciglione, Chiesa di San Sebastiano

Esharef Ali Mghagag Trio

9 dicembre – ore 21.30 – Ronciglione, Teatro Petrolini

Rita Marcotulli in “Piano solo – Autoritratto”

10 dicembre – dalle ore 10.30 – Ronciglione, borgo medioevale

“Music for SLA” con Traindeville, Luca Casagrande, Riccardo Rinaudo, Sarah Jane, Olog Faber Folk Trio, Anomanouche Gipsy, 4t Her Pillow, Rossella Costa brazilian jazz duo

10 dicembre Jazz For Sla – ore 18.00 – Ronciglione, Teatro Petrolini

“Music for SLA” con Rosario Giuliani, Rita Marcotulli, Gegè Munari, Luciano Biondini, Fabio Zeppetella

18 dicembre – ore 21.00 – Ronciglione, Duomo

Roderick Giles and Grace Gospel Choir