Udc, dopo Viterbo il ritorno anche a Bomarzo

Riceviamo dall’UDC provinciale di Viterbo e pubblichiamo

Dopo Viterbo, l’Udc torna protagonista anche a Bomarzo. A ufficializzare la notizia è il segretario provinciale Gino Stella, che annuncia il rientro sul territorio del partito dello scudo crociato anche nella cittadina viterbese.

«Anche a Bomarzo – spiega Stella – i democristiani avranno un loro candidato al Consiglio comunale e, cosa ancora più importante, grazie al lavoro di una squadra forte e compatta, rappresentata da Severino Giusti, si riparte con entusiasmo e radicamento sul territorio».

Bomarzo, celebre per il Parco dei Mostri, potrà contare su un gruppo numeroso di moderati pronti a impegnarsi al massimo in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di riportare in Consiglio comunale un rappresentante dell’Udc.

Il segretario provinciale sottolinea inoltre come il percorso di rilancio del partito stia coinvolgendo sempre più realtà locali: «Dopo Tarquinia, Viterbo, Tuscania, Capodimonte, Marta, Barbarano Romano, Valentano e Canino, ora anche Bomarzo. A brevissimo – conclude Stella – presenteremo altre cinque sezioni, che ridaranno lustro e visibilità alla comunità democristiana». Un impegno che si inserisce pienamente nello spirito della campagna di tesseramento del partito, racchiuso nello slogan: “Forti dei nostri valori”.