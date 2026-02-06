UDC Viterbo rafforza la presenza sul territorio: nuove rappresentanze ad Acquapendente, Capodimonte e Ronciglione

Riceviamo dall’UDC di Viterbo e pubblichiamo

Ancora una giornata significativa per l’Unione di Centro nella provincia di Viterbo, dove l’impegno costante e la serietà dell’azione politica stanno finalmente producendo i risultati attesi.

La Segreteria Provinciale dell’UDC di Viterbo lavora senza sosta per la riorganizzazione del partito su tutto il territorio provinciale, aprendo nuove sezioni laddove prima non esistevano e creando le condizioni necessarie per riportare “a casa” quei moderati cattolici che oggi non si riconoscono più nei partiti della politica italiana.

Difendere i nostri valori fondanti, dando al contempo spazio ed energia alle nuove generazioni, è una delle priorità dell’UDC. Parlare ai giovani, comprendere le difficoltà delle famiglie e sostenere le imprese, sempre più colpite dalla crisi economica, è l’impegno quotidiano del Segretario Provinciale Gino Stella e di tutta la segreteria.

Grazie a questo modo concreto e coerente di fare politica, da oggi anche Acquapendente, con la portavoce Antonella Campana, Capodimonte, con l’ex Assessore Provinciale Angelo Corsetti, e Ronciglione possono contare su una rappresentanza politica ufficiale dell’UDC sul territorio. Un passo importante nel percorso di crescita e radicamento del partito, che continua a guardare al futuro senza dimenticare i valori che da sempre lo contraddistinguono.