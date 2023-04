Università Agraria di Tarquinia, i consiglieri di minoranza: “L’etica professionale e la politica non si fanno sui social”

Riceviamo dai consiglieri di minoranza dell’Università Agraria di Tarquinia Sara Cori e Alice Battellocchi (Tarquinia 2024), Maurizio Leoncelli (I Moderati), Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparin (Partito Democratico) e pubblichiamo

“Ci sono argomenti come l’etica professionale e la politica che non possono essere trattati in modo superficiale sui social network”. Lo affermano i consiglieri di minoranza dell’Università Agraria di Tarquinia consiglieri Sara Cori e Alice Battellocchi, del gruppo Tarquinia 2024, Maurizio Leoncelli, del gruppo I Moderati, Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparin, del gruppo del Partito Democratico, che criticano il presidente Alberto Tosoni.

“Da alcuni giorni leggiamo su Facebook le pungenti osservazioni di Laura Liguori nei confronti del presidente Tosoni che, di riflesso, coinvolgono tutta l’amministrazione – proseguono -. Abbiamo quindi appreso che tra Tosoni e Liguori ci sono degli attriti, ma non riusciamo a capire cosa c’entri l’Ente, dato che Liguori ha pubblicato alcuni commenti sulla pagina ufficiale Facebook dell’Università Agraria. Aldilà delle controversie personali, che non ci interessano, ci preme invece sollevare un altro argomento riguardante atti ufficialmente protocollati: quello di marzo 2023 con protocollo numero 282, inerente alla lettera di conferimento d’incarico a Liguori; e quello di aprile 2023 con protocollo numero 442, inerente alla rinuncia a ogni tipo di incarico sottoscritto dalla stessa Liguori. Noi, come consiglieri di minoranza, e tanti cittadini vorremmo avere dei chiarimenti in merito, sebbene crediamo che non arriveranno. Altrimenti se per essere ascoltati sarà purtroppo necessario scrivere post su Facebook, lo faremo, anche perché abbiamo tante domande da porre al presidente Tosoni”.