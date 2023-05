Università Agraria di Tarquinia, l’opposizione all’attacco sul campeggio: “Non convocato il consiglio che avevamo richiesto”

Riceviamo da Sara Cori, Alice Battellocchi, Maurizio Leoncelli, Giuseppe Piferi e Giuseppe Scomparin e pubblichiamo

I tre gruppi di opposizione, in data 12 aprile 2023, hanno avanzato richiesta al Presidente del Consiglio della Università Agraria di convocare un consiglio per discutere sulla situazione attuale del campeggio di Riva dei Tarquini.

In data 3 maggio, in violazione dell’art. 29 dello Statuto è pervenuta ai componenti dell’opposizione la nota che alleghiamo. Ogni commento a tale risposta è superfluo. Ci chiediamo solo quali improrogabili impegni hanno reso impossibile fissare una semplice data per svolgere un consiglio nel rispetto delle norme statutarie e dei democratici rapporti istituzionali tra maggioranza e opposizione.