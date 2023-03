Università Agraria di Tarquinia, riparte il progetto “A tavola col produttore”

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Riparte il progetto “A Tavola Col Produttore”, che coinvolge quest’anno le Università Agrarie di Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia e numerose altre realtà, nell’idea di valorizzazione dei prodotti tipici attraverso la promozione tra i ragazzi dell’istituto alberghiero di Civitavecchia Stendhal della cultura del mangiare sano e km0, e di utilizzare per i piatti da portare in tavola prodotti del territorio. Sostenibilità, coinvolgimento e valorizzazione dei prodotti locali le linee guida di questa iniziativa.

Il Consigliere Fabio Gagni, delegato alla valorizzazione dei prodotti locali per l’Università Agraria di Tarquinia, ha espresso sui social grande entusiasmo per il progetto, spendendo lodi per l’ideatore Stefano De Paolis: “Bellissimo lavoro Stefano! E grazie da tutta l’Università Agraria di Tarquinia per averci dato la possibilità di collaborare e promuovere i Nostri Prodotti locali, dalla pasta Etruschella della Cooperativa Pantano all’Olio di Olitar, passando per le eccellenti produzioni di verdure di varie aziende agricole del territorio. Grazie all’Istituto Alberghiero Stendhal ed a tutti i futuri chef”.