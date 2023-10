Università Agraria di Tarquinia, Sara Cori (FI): “Ennesima mancanza istituzionale nei miei confronti da parte del presidente Tosoni”

Riceviamo da Sara Cori, Consigliere Forza Italia all’ Università Agraria Tarquinia, e pubblichiamo

Da parte del Presidente Alberto Tosoni non un semplice errore ma l’ennesima grave mancanza istituzionale nei miei confronti.

In qualità di consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia mi sarei aspettata di ricevere, come tutti gli altri colleghi, di maggioranza e opposizione, (nella foto allegata), la stessa mail con i documenti integrativi all’ordine del giorno del consiglio previsto per il prossimo 25 ottobre.

Questo episodio solleva importanti interrogativi sulla corretta gestione delle informazioni e sulla parità di accesso ai documenti che riguardano il nostro ente. È fondamentale garantire la trasparenza e la partecipazione di tutti i consiglieri in questioni di importanza istituzionale ma per Tosoni e per il suo “staff politico”, che gestisce senza capire ancora con quale incarico la comunicazione dell’ente, non è una questione prioritaria visto che sono anche stata bloccata e impossibilitata a visionare i profili social dell’Università Agraria.

Ho già predisposto una lettera formale che protocollerò lunedì dove chiederò che venga ripristinata la corretta procedura di comunicazione istituzionale e che si rispettino i diritti e doveri di tutti consiglieri. Continuerò a lavorare per il miglioramento dell’Università Agraria onorando il grande consenso ricevuto dai cittadini e per assicurare che situazioni simili non si verifichino in futuro.

In attesa delle dovute scuse, tengo a ringraziare il Presidente del Consiglio Maurizio Perinu per avermi prontamente e correttamente inoltrato, vista la mancanza istituzionale di Tosoni, la mail con la documentazione del consiglio.