Università Agraria di Tarquinia, si dimette anche il vicepresidente Sacripanti

Riceviamo da Alessandro Sacripanti, consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia, e pubblichiamo

Ho comunicato stamani formalmente all’ente le mie dimissioni da Vicepresidente e Assessore dell’Università Agraria di Tarquinia. Una decisione sofferta ma dovuta vista la situazione grigia che si è venuta a creare in questo ultimo periodo all’Università Agraria di Tarquinia. Rimango comunque Consigliere nel mio gruppo Consiliare Agraria Tricolore nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini.

Cercherò nel modo che mi contraddistingue di lavorare senza riserve per il bene della comunità. Allo stesso modo saluto il Presidente Alberto Tosoni con cui non siamo più riusciti a tenere lo stesso profilo con cui abbiamo iniziato il nostro percorso all’Università Agraria. Nel ruolo importante di Consigliere sarò attento come sempre che la vita amministrativa dell’ente sia portata avanti con serietà e professionalità, portando il mio contributo per la nostra città.