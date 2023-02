Università Agraria, Perinu alla presentazione del libro “San Giuliano e Barbarano Romano”

Riceviamo da Maurizio Perinu e pubblichiamo

Università Agraria: ancora attenzione su cultura e divulgazione. Dopo l’ottima accoglienza a Viterbo presso il Teatro dell’Unione nell’ambito del progetto Tuscialove, il Delegato alla Cultura Maurizio Perinu si è recato a Barbarano Romano per la prima di un’opera scritta dall’autorevole etruscologo Stephan Steingräber.

Questo venerdì 24 febbraio, infatti, accogliendo l’invito personale del Direttore del Parco Regionale Marturanum Dott. Stefano Celletti, Perinu ha seguito la presentazione del libro “San Giuliano e Barbarano Romano” di Steingräber nel complesso dell’ex chiesa di Sala Sant’Angelo. Perinu e Celletti hanno aperto il dialogo circa la possibilità di iniziative condivise e collaborazioni tra l’Università Agraria ed il Parco Regionale Marturanum, al fine di promuovere la cultura e l’arte in maniera potente.

Perinu ha inoltre portato il saluto di tutta l’Amministrazione alle Autorità locali: il Sindaco Rinaldo Marchesi, il Vicesindaco Giovanni Congedi, l’Assessore Alessandra Campari, la Direttrice del Museo Archelogico delle Necropoli Rupestri di Barbarano Romano, Dott.ssa Rosa Lucidi. Dal Presidente del Consiglio dell’Università Agraria grandi ringraziamenti verso il tessuto culturale e politico di Barbarano Romano per la disponibilità e l’apertura a future collaborazioni, con la promessa di un nuovo incontro in tempi brevi per mettere sul tavolo progetti di sicuro interesse.”