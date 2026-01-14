UNVS Tarquinia, Augusto Pancotti rassegna le dimissioni da presidente

Con effetto immediato Augusto Pancotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Liviani e Bonello Bonelli – Sezione di Tarquinia. La decisione, come comunicato dallo stesso Pancotti, è maturata per motivazioni personali e per la consapevolezza dell’impegno costante richiesto dal ruolo, dopo cinque anni alla guida dell’associazione.

Cinque anni di attività e collaborazione sul territorio

Nel suo messaggio affidato ai social, Pancotti ha ricordato l’esperienza vissuta alla presidenza come un percorso ricco di valori sportivi e umani, ringraziando in particolare le associazioni sportive dilettantistiche che hanno collaborato con la sezione. Un riferimento specifico è stato rivolto all’evento “Atleta dell’Anno UNVS”, che per cinque edizioni ha rappresentato un momento centrale di celebrazione dello sport e dei suoi protagonisti. Parole di riconoscenza sono state espresse anche nei confronti dell’Università Agraria di Tarquinia e del Comune di Tarquinia, per il supporto e la vicinanza dimostrati nel corso del mandato.

Passaggio di consegne ed elezioni future

L’ex presidente ha inoltre assicurato la propria disponibilità a garantire un passaggio di consegne ordinato e a collaborare affinché l’attività della sezione possa proseguire senza interruzioni, accompagnando l’associazione verso il percorso elettorale per il rinnovo delle cariche. Un saluto finale rivolto al mondo sportivo locale ha chiuso il messaggio, lasciando aperta la possibilità di futuri impegni e nuove esperienze.