UNVS Tarquinia, eletto il nuovo Consiglio direttivo: Morgantini presidente

Riceviamo dalla Sezione UNVS di Tarquinia e pubblichiamo

Nella giornata del 22 febbraio 2026 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione UNVS di Tarquinia. Alla consultazione ha partecipato il 70% degli iscritti, un dato che conferma la vitalità e il forte senso di appartenenza dei Veterani dello Sport tarquiniesi.

Al termine dello scrutinio sono risultati eletti:

Angelo Morgantini – Presidente

Renzo Bonelli – Vice Presidente

Luigi Di Domenico – Segretario

Angelo Sacconi – Consigliere

Roberto Gazzillo – Consigliere

Il nuovo Presidente, Angelo Morgantini, noto sportivo tarquiniese, porta con sé una lunga esperienza sportiva e associativa, maturata in anni di attività e impegno nel territorio.

Il Vice Presidente, Renzo Bonelli, figura di alto profilo sia come atleta sia come dirigente, già Presidente della Sezione UNVS di Tarquinia e Ambasciatore dello Sport, rappresenta un ulteriore valore aggiunto per il nuovo Consiglio.

Il Consigliere Roberto Gazzillo è riconosciuto come custode della memoria sportiva locale, grazie alla sua vasta collezione di fotografie e documentazione che testimoniano decenni di storia sportiva tarquiniese.

Il Segretario Luigi Di Domenico, atleta ancora in attività, potrà essere la voce diretta degli sportivi all’interno del Consiglio, portando il punto di vista di chi vive quotidianamente l’impegno agonistico.

Il Consigliere Angelo Sacconi, forte di una consolidata esperienza dirigenziale e di una profonda conoscenza delle realtà sportive del territorio, rappresenta un’altra risorsa preziosa per la Sezione.

Programma delle attività 2026

Il nuovo Consiglio ha già definito un articolato programma di iniziative per l’anno 2026, con l’obiettivo di valorizzare lo sport, la memoria sportiva e la collaborazione con le associazioni del territorio. Tra le principali attività in calendario:

Cinque prove del Campionato Nazionale UNVS, organizzate in collaborazione con diverse associazioni sportive locali, con l’intento di promuovere la partecipazione e rafforzare la presenza della Sezione nei circuiti nazionali.

L’organizzazione dell’Evento “Atleta dell’Anno 2026”, appuntamento centrale della stagione, dedicato alla celebrazione delle eccellenze sportive tarquiniesi e al riconoscimento dei valori che contraddistinguono i Veterani dello Sport.

Con questo programma, la Sezione UNVS di Tarquinia conferma il proprio impegno nella promozione dello sport, nella valorizzazione delle sue figure storiche e nella costruzione di nuove sinergie con il tessuto associativo cittadino.