Vespa World Days 2026: Tarquinia sarà punto di sosta ufficiale per i vespisti da tutta Europa

Tarquinia sarà punto di sosta ufficiale dei Vespa World Days in programma a giugno 2026. L’annuncio è arrivato nella mattinata del 4 febbraio, con un gesto simbolico promosso dal Vespa Club Viterbo, dal network Se Ami Tarquinia, dalla Pro Loco cittadina, dal sindaco Francesco Sposetti e dai vespisti tarquiniesi: la consegna al primo cittadino della tessera ordinaria e onoraria di affiliato al Vespa Club di Viterbo. Un riconoscimento che ufficializza l’iniziativa “80 Voglia di Vespa” e apre formalmente il percorso che porterà Tarquinia a ospitare i partecipanti come tappa segnalata dai Vespa Club d’Italia.

Verso il grande anniversario degli 80 anni della Vespa Piaggio

Il 2026 coinciderà con un anniversario storico: gli 80 anni della Vespa Piaggio, icona mondiale del design italiano e simbolo di libertà e mobilità. Per la celebrazione principale, prevista a Roma, sono attesi migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa e non solo. In questo contesto Tarquinia si prepara ad accogliere i flussi turistici come punto di sosta ufficiale, rafforzando un legame già consolidato negli ultimi anni con il mondo delle due ruote d’epoca, grazie a raduni ed eventi che hanno coinvolto pubblico locale e visitatori.

Sinergia tra istituzioni e associazioni, già fissate le date del 23 e 24 giugno

Il risultato è frutto della collaborazione tra Se Ami Tarquinia, l’amministrazione comunale, l’Automotoclub, il Vespa Club Viterbo, i vespisti tarquiniesi e la Pro Loco di Tarquinia. Le date del 23 e 24 giugno 2026 risultano già segnalate come eventi di rilievo nazionale sul portale dei Vespa Club d’Italia. L’obiettivo condiviso è valorizzare l’identità del territorio attraverso un appuntamento capace di unire passione motoristica, turismo e promozione culturale, inserendo Tarquinia nel circuito internazionale dei Vespa World Days.