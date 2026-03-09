Viterbo, l’8 marzo di CNA Impresa Donna tra storie, musica e l’incontro con Licia Fertz

oplus_141557760

Condivisione, ascolto e partecipazione al centro dell’evento “Storie di donne. Visioni di futuro”, promosso da CNA Impresa Donna Viterbo e Civitavecchia e ospitato all’hub Lazio Artigiana di Viterbo in occasione della Giornata internazionale della donna.

All’iniziativa hanno preso parte il presidente di CNA Viterbo e Civitavecchia Alessio Gismondi e il segretario Attilio Lupidi, insieme a numerose artigiane e imprenditrici del territorio, riunite per un momento di confronto sulle esperienze professionali e personali delle donne nel mondo del lavoro.

L’intervento di Licia Fertz e il racconto del libro

Tra i momenti più attesi della giornata l’incontro con Licia Fertz ed Emanuele Elo Usai, che hanno presentato il libro C’è sempre tempo per ricominciare.

Il volume propone una riflessione sulla maturità e sulla terza età come fasi della vita ancora ricche di opportunità, relazioni e nuovi progetti. Nel dialogo con il pubblico, Licia Fertz ha ripercorso alcune tappe della propria esperienza, soffermandosi sull’importanza dell’autodeterminazione e sulla libertà di superare stereotipi legati all’età.

Musica e tradizione con la banda di Fabrica di Roma

La serata è stata accompagnata dagli interventi musicali del Corpo bandistico Raffaele Poleggi di Fabrica di Roma, diretto dal maestro Luca Tomarchio.

Alla tastiera lo stesso Tomarchio, con Aurora Canali al clarinetto e Letizia Canali al flauto. Fondato nel 1873, il complesso rappresenta una delle realtà musicali storiche del territorio e continua a promuovere la tradizione bandistica anche attraverso attività formative rivolte ai più giovani.