Viterbo, parcheggio del Sacrario gratuito sino al 7 gennaio

Parcheggio del Sacrario gratuito. A confermarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “Il parcheggio in piazza Martiri d’Ungheria, gestito dalla società Francigena, è gratuito dall’8 dicembre e resterà a ingresso libero fino al prossimo 7 gennaio. Un provvedimento che rientra tra gli emendamenti approvati nella seduta di consiglio comunale sulla variazione di bilancio, compreso tra le iniziative dell’amministrazione nell’ambito dell’emergenza Covid. Un provvedimento a favore delle attività commerciali del nostro centro storico – ha aggiunto il sindaco Arena – sia per quanto riguarda titolari e dipendenti, sia per i clienti, sia per tutte quelle persone che decideranno di fare i propri acquisti in centro, e anche per tutti quei turisti che, soprattutto nel fine settimana, scelgono la nostra città come meta delle loro vacanze”.