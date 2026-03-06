Viterbo, workshop teatrale con il regista Pierpaolo Sepe al Teatro San Leonardo

Il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà il 21 e 22 marzo 2026 un workshop intensivo dedicato alla drammaturgia contemporanea, condotto dal regista Pierpaolo Sepe. Il laboratorio si svolgerà in entrambe le giornate dalle ore 9.00 alle 13.00 ed è rivolto ad attori e attrici interessati ad approfondire il lavoro sul testo teatrale e sull’interpretazione scenica.

Analisi del testo e costruzione della presenza scenica

Il percorso formativo si concentrerà sull’analisi attiva del testo e sulla costruzione della presenza scenica, con particolare attenzione alla relazione tra parola, corpo e azione. L’approccio proposto pone l’attore al centro del processo creativo, valorizzando il lavoro sull’interpretazione e sulla dimensione performativa. Il workshop offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con il metodo di lavoro del regista, attraverso un contesto di formazione intensiva e strutturata.

Come partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e un video di massimo due minuti contenente un brano recitato. Il video dovrà essere caricato su YouTube e inviato esclusivamente tramite link all’indirizzo email: corsi@teatrosanleonardo.it.