Vivi il Castello di Santa Severa 2025: musica, arte e spettacolo, il programma della settimana

Dal 1° luglio al 31 agosto 2025 il Castello di Santa Severa si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il ritorno della rassegna estiva “Vivi il Castello di Santa Severa”. Due mesi di eventi tra musica, cinema, teatro, letteratura e arte contemporanea, nella suggestiva cornice della fortezza affacciata sul mare. L’iniziativa è promossa dalla Regione Lazio, organizzata da LAZIOcrea con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. L’apertura ufficiale è prevista per martedì 1° luglio alle 21 con il “Concerto sotto le stelle” dell’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini”.

Mostre, cinema e concerti: il programma dei primi giorni

Il 2 luglio, alle ore 17, sarà inaugurata la mostra “Warhol e Banksy”, visitabile fino al 18 settembre, che propone un dialogo tra due icone dell’arte contemporanea. In serata, alle 21, spazio al cinema all’aperto con la rassegna “Le dive della Titanus”, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e Titanus. Il primo appuntamento sarà dedicato a Milena Vukotić con la proiezione del film “Fantozzi contro tutti” (1978). Il 3 luglio alle 21 sarà la volta di Edoardo Vianello, con lo spettacolo musicale “Melodie sempreverdi”, mentre il 4 luglio saliranno sul palco i Neri per Caso, già sold out. Il 5 luglio spazio al “Vocal Show”, serata dedicata ai cori polifonici.

Libri, degustazioni e misteri della Capitale tra cultura e spettacolo

Domenica 6 luglio la giornata si aprirà alle ore 19 con il primo appuntamento della rassegna letteraria “Libri e Calici”, condotta da Francesca Lazzeri e con la partecipazione di Guerino Nuccio Bovalino, autore del volume “Algoritmi e preghiere. L’umanità tra mistica e cultura digitale”. Seguirà una degustazione a cura di Arsial. Alle 21 andrà in scena “Misteriosa Roma”, recital di Gino Saladini e Antony Caruana. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, salvo indicazioni diverse, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. I biglietti per gli eventi a pagamento sono disponibili esclusivamente su TicketOne. All’interno dell’area spettacolo è attiva una zona food con vista mare a partire dalle 18.30. Il programma completo è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it.