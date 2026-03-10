“Voci di e per la Donna”: all’Istituto San Benedetto una giornata dedicata alle madri costituenti

Si è svolta lunedì 9 marzo una delle tradizioni più sentite dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia, “Voci di e per la Donna”, appuntamento che anche quest’anno ha permesso di dedicare una mattinata di riflessione alla Giornata internazionale della donna.

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di una settimana di attività e progettazione portata avanti da studenti e docenti, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo storico e sociale delle donne. L’edizione 2026 è stata dedicata alle 21 madri costituenti, le donne elette ottanta anni fa nell’Assemblea Costituente Italiana, il 2 giugno 1946, che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana.

Progetti e presentazioni sulle protagoniste della Costituzione

Durante la mattinata ogni classe ha presentato un lavoro preparato nei giorni precedenti insieme ai docenti. Gli studenti hanno approfondito la figura di alcune tra le più importanti protagoniste della storia politica italiana, tra cui Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Ottavia Penna, Maria Federici, Adele Bei, Teresa Noce, e Laura Bianchini.

I ragazzi, sia dalla scuola secondaria di primo grado sia dal liceo delle scienze umane con indirizzo economico e sociale, hanno utilizzato modalità diverse per raccontare queste figure: disegni, presentazioni biografiche, cortometraggi e brevi rappresentazioni teatrali dedicate ai temi affrontati dalle madri costituenti.

L’incontro nella sala consiliare del Comune

L’evento si è svolto nella sala consiliare del Comune di Tarquinia, dove l’amministrazione comunale ha accolto studenti e docenti. Alla mattinata hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti, l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni, l’assessora alla cultura Laura Piroli, l’assessore Sandro Celli, il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi e la consigliera Patrizia Giorgini.

Dopo i saluti iniziali della dirigente scolastica Maria Grazia Catone, la mattinata è proseguita con interventi e presentazioni che hanno offerto agli studenti l’occasione di riflettere sulla conquista dei diritti delle donne e sul percorso ancora necessario per raggiungere una piena uguaglianza nella società.