Volley, oltre 300 i bambini al palazzetto Jacopucci per il Concentramento S3 della Pallavolo Tarquinia

Sbalorditiva adesione domenica 30 aprile per il raduno dei giovanissimi pallavolisti della Provincia: 311 i bambini, 13 le società intervenute, da Viterbo, Civitavecchia, Soriano, Bracciano, Oriolo, Montalto, Civita Castellana, Ischia di Castro, Allumiere, Tuscania; «è sempre emozionante vedere la straordinaria energia dei bambini in mezzo al campo – il commento di Emiliano Lamberti, allenatore dei piccoli S3 di Tarquinia e referente della manifestazione – la voglia di mettersi in gioco, quel lampo di soddisfazione che brilla per un palleggio riuscito bene o per un bagher; che sia vittoria o sconfitta, che i set finscano a undici punti o a sette, per loro non è un importante; si vede solo la freschezza dell’allegria, per quella palla che schizza e svolazza tra le dita. Grazie a tutte le Società intervenute, ai ragazzi della A.S.D. che si sono prestati per l’arbitraggio e l’organizzazione, e a tutti i presenti sugli spalti, che hanno gremito il palazzetto Jacopucci».

Da sinistra, in piedi: Emiliano Lamberti, Sefora Romano, Alessandro Zanobbi, Emiliano Elisei, Giuseppe Amici, Christian Borzacchi, Francesco Maltese, Serena Pitullo, Sara Romano, Fabio Ceccarini, Benedetta Tisselli, Ginevra Carducci, Amelia Vignati, Carola Zampaletta, Beatrice Pedica, Anastasia Mierea, Maya Piccioni, Veronika Lo Porto, Alessio Solustri, Anna Farroni, Matilde Felici; sotto: Giorgia Barbato, Serena Aquilanti, Paolo Contestabile, Vivien Serena Biagioni, Francesco Savoretti, Sofia Stella Filippone, Gloria Maltese, Fulvio Nardecchia, Marco Lamberti, Simone Viola, Massimo Pastore, Laila Di Carlo, Emma Marcenaro; a terra: Michelle Sacconi,Ginevra Pesiri, Virginia Pedica, Giulia Savina, Sveva Lamberti, Viola Marra, Maria Ligi, Nour Gharsellaoui, Noemi Lamberti. Ma S3 è anche Maria Mencarelli, Niccolò Sileoni, Ludovica Torone, Francesca Perugini, Noemi Cappellacci, Chiara Dezi, Lara Pierini, Marta Mencarelli, Francesca Filippone, Virginia Magrini, Caterina Gon, Rachele Pancotti, Sofia Bellucci.