10 gocce di Blasco: venerdì 26 luglio torna la musica al Riva Blues con i successi di Vasco Rossi

Il rock di Vasco Rossi a due passi dal mare, a Tarquinia Lido: serata di grande musica al Riva Blues, venerdì 26 luglio, con il ritorno nel ristorante/stabilimento balneare di Lungomare dei Tirreni della cover band “10 gocce di Blasco”.

I più celebri successi del rocker di Zocca riproposti nell’estate tarquiniese a partire dalle 21 e 30. Non solo l’opportunità di una bella serata in musica, ma anche di godere del gusto dei piatti del ristorante. Dal pesce alla carne, dalla pasta alla pizza, scelte per tutti i gusti e tutte le età: è consigliata la prenotazione al 389 101 75 22.