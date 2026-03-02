10eLotto, vincite nel Lazio: 5mila euro anche a Montalto di Castro

Il 10eLotto premia il Lazio con vincite complessive pari a 37.500 euro negli ultimi due concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio. A riportare i dati è Agipronews. La vincita più alta è stata registrata a Roma, dove un “9” centrato con una giocata da 2 euro in un punto vendita di via degli Aldobrandeschi ha fruttato 20.000 euro nel concorso di venerdì.

Altre vincite tra Roma, Mentana e Montalto

Nel concorso di sabato si sono aggiunte ulteriori vincite: 6.500 euro a Roma, in via di Macchia Saponara 64; 6.000 euro a Mentana, in via Antonio Moscatelli; e 5.000 euro a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, presso un punto vendita di piazza Tarquinia. Le vincite confermano la distribuzione diffusa dei premi sul territorio regionale, con più centri coinvolti nel fine settimana.

Oltre 12 milioni distribuiti nell’ultimo concorso

A livello nazionale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno il totale delle vincite ha raggiunto quota 686,3 milioni di euro.