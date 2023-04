25 aprile, a Vitorchiano si inaugura la mostra sulle donne della Costituente

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Martedì 25 aprile 2023 Vitorchiano celebra la festa della Liberazione con una cerimonia pubblica in commemorazione dei caduti della Resistenza e con l’inaugurazione della mostra “Le donne della Costituente”. Alle ore 10.15 sarà deposta una corona in Largo Salvo D’Acquisto, alla presenza delle autorità civili e militari, con il sindaco Ruggero Grassotti che parlerà alla cittadinanza sui valori e sull’attualità di questa ricorrenza e sulla libertà come conquista da difendere ogni giorno.

Quindi, l’esposizione “Le donne della Costituente” sarà aperta fino al 7 maggio presso l’auditorium in Piazza Sant’Agnese ed è stata realizzata dal Comune di Vitorchiano grazie anche alla preziosa collaborazione di Carlo Venturi. Una mostra in onore di 21 donne le cui vite sono di grande esempio per tutti gli italiani. 21 donne su 75 “padri costituenti”: circa un terzo. 21 biografie diverse, anche per provenienza politica: comuniste, socialiste, cattoliche, liberali ma sempre antifasciste. Nell’attuale parlamento italiano, la percentuale di donne elette è praticamente la stessa, a testimonianza di un cammino di parità non concluso.

“Nelle celebrazioni del 25 aprile festa della Liberazione dal nazifascismo – precisa il sindaco Ruggero Grassotti – si ritiene opportuno celebrare l’eccezionale storia di queste 21 figure femminili che hanno creduto e dato un contributo fondamentale alla redazione della nostra Costituzione, proseguendo un percorso per la parità di genere che vede l’amministrazione comunale in prima linea con una serie di iniziative.”