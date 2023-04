25 aprile alla Roccaccia: la nota dell’Università Agraria di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Ottima affluenza alla Roccaccia per l’iniziativa della scampagnata del 25 Aprile. L’Università Agraria di Tarquinia aveva infatti predisposto due braceri con legna, bagni e servizio antincendio. Ancora una volta la comunità locale ha apprezzato l’iniziativa, ed in molti hanno scelto di portare i propri bambini a trascorrere una bella giornata di sole in mezzo alla natura, nei terreni di dominio collettivo.

Soddisfatti gli organizzatori, in primis il Vicepresidente Alessandro Sacripanti: “tante famiglie e soprattutto tanti bambini hanno passato la giornata nell’area attrezzata, dedicandosi a pic nic, giochi e grigliate grazie ai braceri messi a disposizione. Grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno scelto di passare questa giornata all’aria aperta, contribuendo anche a far riscoprire alla comunità la tradizione della scampagnata alla Roccaccia. Un grazie speciale anche ai volontari AEOPC che hanno garantito il servizio di sicurezza e antincendio”.

Il Presidente Alberto Tosoni ha aggiunto: “Già in fase di predisposizione delle strutture della Festa della Merca avevamo pensato a replicare l’iniziativa di Pasquetta, visti i giorni di festa, e l’idea è stata vincente. Torniamo ad innamorarci della nostra natura e dei nostri beni collettivi: sono un patrimonio di tutta la nostra comunità”.