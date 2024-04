A San Pellegrino in fiore i profumi e sapori dell’agricoltura naturale e biologica di “Tuscia in Bio”

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione di San Pellegrino in Fiore, in programma nel centro storico di Viterbo dal 1° al 5 maggio, presenza straordinaria di “Tuscia in Bio” a “Fiori e Sapori” con l’esposizione e vendita di produttori di agricoltura biologica e naturale nell’area pedonale in largo Almadiani al Sacrario.

A intervenire le aziende agricole: Cascina delle Pantane con i formaggi di pecora e capra; Angela Ferri con i formaggi di mucca; Agrifarm con le composte di frutti rossi e trasformati vegetali; Opificio 13 con miele e prodotti apistici; Castellani Luca con prodotti alimentari e cosmetici a base di lumache; Semi di Tuscia trasformati di erbe aromatiche e oli essenziali; Manca con salumi e porchetta.

In contemporanea, come di consueto, nello Spazio Pensilina sarà aperto il Mercato di “Tuscia in Bio” alla Pensilina (presso Ufficio turistico, davanti al parcheggio del Sacrario) nei giorni mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30 e sabato mattina dalle ore 8,30 alle 13,00.

Tuscia in Bio APS è una iniziativa promossa da Cooperazione Contadina, Mercato della Terra di Viterbo e Tuscia, Slow Food Viterbo e Tuscia, Aucs e Arci Viterbo.