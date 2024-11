3 buoni motivi per comprare un furgone elettrico

Il settore automobilistico è in costante evoluzione per poter rispondere alle nuove esigenze dei potenziali acquirenti. Ciò non riguarda solamente il mercato delle auto, ma anche quello dei veicoli commerciali, mezzi noti per la loro grande versatilità e che molti usano per le loro attività commerciali. Scegliere il miglior furgone per le proprie necessità è essenziale per riuscire a lavorare in maniera davvero efficiente.

Se siete alla ricerca di un nuovo veicolo commerciale potreste prendere in considerazione l’idea di acquistare un innovativo e moderno furgone elettrico , con cui abbracciare il mondo della guida a zero emissioni.

Ci sono diversi motivi per cui comprare un furgone Full Electric potrebbe essere la scelta migliore per la vostra attività. Li trovate tutti nelle prossime righe.

Guida a zero emissioni

Lo abbiamo già detto nella nostra introduzione: i furgoni Full Electric sono la migliore opzione per chi è alla ricerca della guida a zero emissioni. All’interno di questi veicoli commerciali c’è un motore che non usa nessun tipo di combustibile, e che è alimentato unicamente da una batteria in cui si accumula energia elettrica. Non avviene nessuna combustione, e ciò rende questi mezzi completamente privi di emissioni.

Si tratta di un aspetto che oggi non può più essere sottovalutato. Ridurre le emissioni è essenziale se si vuole proteggere l’ecosistema che ci circonda, e tutti devono impegnarsi nel raggiungimento di questo obiettivo, anche le aziende. Con un buon furgone elettrico si può rendere la propria impresa più green, e può essere associato ad altri interventi che mirano all’abbattimento delle emissioni, come l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Consumare meno

Con un furgone elettrico si ottiene una vera guida a zero emissioni, ma non è l’unico vantaggio. I motori Full Electric sono particolarmente efficienti, e sono progettati per ottenere il massimo rendimento possibile. Rispetto ai classici veicoli commerciali con motori a combustione interna si spende molto meno per percorrere la stessa quantità di chilometri.

Questo fattore è molto importante per chi usa questi mezzi per la propria attività lavorativa. Risparmiare su ogni spostamento può portare ad avere un bilancio più positivo, o a proporre i propri servizi ad un prezzo più basso e competitivo rispetto ai propri concorrenti.

Performance e autonomia

I furgoni Full Electric sono messi in movimento da motori di ultima generazione. La tecnologia relativa a questi innovativi motori ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni, e ciò ha portato ad avere furgoni che uniscono ottime prestazioni ad una notevole autonomia.

Per quanto riguarda le prestazioni vi suggeriamo di prenotare un test drive direttamente in concessionaria. Con una prova di guida il potenziale acquirente può valutare quali sono le reali performance del motore, qual è l’esperienza al volante e che tipo di supporto offrono i sistemi di assistenza.

Parlando invece dell’autonomia è importante sapere che i risultati possono variare a seconda della batteria installata a bordo. In tal senso una buona opzione potrebbe essere il furgone Full Electric Toyota PROACE, che con la batteria da 75 kWh può arrivare a superare i 300 km di percorrenza con una singola carica.