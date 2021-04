extralavoro: la bacheca con gli annunci delle aziende che cercano personale

Una nuova rubrica, una sorta di bacheca in cui i titolari delle attività che sono alla ricerca di profili lavorativi di vario tipo possono pubblicare uno stringato annuncio e a cui, di conseguenza, chi è in cerca di un impiego possa far riferimento, auspicando di far incontrare domanda e offerta. Dagli impieghi stagionali a quelli a più lungo termine, ogni azienda che è in cerca di collaboratori può contattare la redazione alla casella email redazione@lextra.news o via WhatsApp al 328 6717230, sia per chiedere informazioni che per inviare il proprio annuncio.

TARQUINIA

Capolinea Caffé

Personale estivo per il bar

Tarquinia – Alberata Dante Alighieri

0766 842493

Riva Blues

Lavapiatti

Tarquinia Lido – Lungomare dei Tirreni

389 1017522

MitMita

Personale di cucina e bar

Tarquinia Lido – Viale delle Sirene

320 6159790

La Quadra

Aiutocuoca Lavapiatti

Tarquinia – Via Menotti Garibaldi

328 1574481

Konsu animazione

Ragazze per animazione e feste di compleanno

(età minima 17 anni)

348 0277854

Camping Village Tuscia Tirrenica

Aiuto cucina

Tarquinia Lido – Lungomare delle Nereidi

0766 864294

Helios/Torre del Sole/Lupo di Mare

Bagnino – Cuoco

Tarquinia Lido e Marina Velka

0766 856141

La rubrica non avrà alcun intento di sponsorizzazione o intermediazione, ma è a solo fine consultivo. Al momento della comunicazione, l’azienda accetta la pubblicazione dei dati relativi a nome, cognome, denominazione sociale, indirizzo e-mail e recapiti, anche telefonici; ad ogni modo, in qualsiasi momento l’azienda può richiedere la rimozione dei propri dati.