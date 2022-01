3 incontri “Piero Raspi: dalla luce al colore. Dipinti 1955-2005” al Casino dei Principi di Villa Torlonia

LPLT, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 9 gennaio, domenica 23 gennaio e domenica 6 febbraio 2022 al Casino dei Principi di Villa Torlonia alle ore 11.30 – in concomitanza con la mostra in corso “Piero Raspi: dalla luce al colore. Dipinti 1955-2005” – si terranno tre incontri/visite guidate, promossi dall’Associazione Sinergie Culturali, tenuti da storici dell’arte, artisti e critici d’arte, finalizzati a rappresentare la poetica delle opere esposte, lungo il percorso della mostra, con riferimenti anche al contesto culturale e artistico nazionale e internazionale.

La mostra, prorogata fino al 6 febbraio 2022, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotta dall’Associazione Sinergie Culturali con la collaborazione della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Collicola Spoleto e curata da Marco Tonelli, Direttore artistico della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Collicola Spoleto. Patrocinio della Fondazione La Quadriennale di Roma. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Gli incontri/visite guidate alla mostra, di approfondimento, saranno tenuti dai seguenti relatori:

· Domenica 9 gennaio ore 11.30 Claudio Verna

· Domenica 23 gennaio ore 11.30 Lorenzo Fiorucci

· Domenica 6 febbraio ore 11.30 Marco Tonelli

Claudio Verna. Considerato uno dei principali protagonisti, nonché fondatore, del movimento artistico “Pittura Analitica” (conosciuto anche come Pittura-Pittura), ha, con il suo lavoro, favorito un ritorno alla pittura nei suoi elementi costituenti. La corrente artistica fondata da Verna si è diffusa nel panorama europeo, ad esempio, come Radical Painting in Germania e Supports/Surface in Francia. Ha esposto in numerose mostre collettive e personali nazionali e internazionali.

Lorenzo Fiorucci. Storico e critico dell’arte, ha focalizzato la sua attenzione principalmente sull’arte italiana del secondo dopoguerra in particolare sulla scultura informale e sulla ceramica del Novecento. Collabora con l’Archivio Crispolti di Roma, la galleria Montrasio Arte Monza e Milano e la Manifattura Rometti di Umbertide (PG) di cui cura l’archivio storico. Scrive stabilmente per le riviste “Contemporart” ed “Hestetika” e collabora con la rivista “La ceramica moderna e antica”.

Marco Tonelli. Curatore della mostra “Piero Raspi: dalla luce al colore. Dipinti 1955-2005” è uno storico e critico d’arte. Dal 2019 è Direttore artistico di Palazzo Collicola e della Galleria d’Arte Moderna di Spoleto. È stato assessore alla Cultura e al Turismo per il Comune di Mantova, Caporedattore della rivista “Terzo Occhio”, Commissario inviti della XIV° Quadriennale di Roma e tra i curatori del 60° Premio Faenza presso il MIC. Attualmente insegna Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e tiene regolarmente conferenze nazionali e internazionali sull’arte moderna e contemporanea.