30 anni di “Stelle Cadenti”: a Bassano in Teverina torna la rassegna d’arte con un’edizione straordinaria

Il borgo di Bassano in Teverina si prepara a ospitare un evento speciale in occasione del 30esimo anniversario della rassegna d’arte contemporanea “Stelle Cadenti”. Tra l’8 e il 17 agosto, oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia animeranno i pomeriggi e le serate con mostre, presentazioni di libri, arte di strada e musica. Questo evento, nato da un’idea dell’artista bassanese Mario Palmieri durante la notte di San Lorenzo 30 anni fa, ha trasformato il borgo in una grande casa a cielo aperto per artisti di calibro nazionale e internazionale.

Un borgo trasformato dall’arte

In questi tre decenni, “Stelle Cadenti” ha visto transitare per le vie di Bassano in Teverina pittori, scultori, musicisti, artisti di strada e scrittori di grande levatura. Quest’anno, la rassegna ritorna con una straordinaria edizione per festeggiare il suo 30esimo compleanno. Le mostre, in programma dal 9 al 17 agosto, si svolgeranno nei suggestivi vicoli dell’antico borgo, nelle sue grotte, presso il lavatoio, alla Chiesa dei Lumi, nella Sala Conferenze e nei locali dell’associazione AAMaCa. Sarà possibile visitarle tutti i giorni dalle ore 17 fino a mezzanotte, offrendo un’esperienza unica agli appassionati d’arte.

Un programma ricco di eventi

Oltre alle mostre, “Stelle Cadenti” propone un programma ricco di iniziative. I visitatori potranno assistere a concerti, performance dal vivo, presentazioni di libri e momenti di discussione. Il programma completo, consultabile sul sito Art Platform, promette di rendere omaggio a 30 anni di successo e creatività. Questo evento è un’opportunità imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura, celebrando insieme a Bassano in Teverina questa straordinaria rassegna.