“40 anni senza Rino Gaetano”: stasera una serata per Rino con Marco Morandi e Claudia Campagnola LIVE al Quid di Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 4 giugno 2021, alle 20.45 dal vivo sul palcoscenico del QUID(c/o Pizzeria Frontoni, Via Assisi 117), Marco Morandi e Claudia Campagnola omaggiano Rino Gaetano a 40 anni dalla sua scomparsa, con il recital “Serata per Rino”, scritto e diretto da Toni Fornari e con la partecipazione del musicista dei RinoMinati, Federico D’Angeli. Una serata di aneddoti e brani musicali raccontati dai due artisti, poco prima di entrare in scena. L’evento sarà anche trasmesso in streaming su tutti i canali social del QUID Channel, la webTV nata da un palco chiuso durante l’emergenza Covid.

La terrazza apre al pubblico alle ore 18.00, con orario di inizio spettacolo alle ore 20.45. L’appuntamento sotto le stelle con lo stage in terrazza diretto artisticamente da Fabio Perozzi, promette emozioni per gli appassionati di Rino, così come per gli amatori della pizza romana doc che, prima dello spettacolo, potranno usufruire dell’accoglienza enogastronomica di Pizzeria Frontoni, che ospita l’evento musicale targato Quid, subito dopo l’aperitivo o la cena.

Rino Gaetano manca al pubblico da 40 anni, quattro decadi in cui la musica del cantautore non ha mai smesso di suonare, riempiendo le piazze della capitale che, ogni anno, ricorda con entusiasmo la sua memoria. Morandi e Campagnola mettono così in scena una serata musicale inedita creata per il Quid, nata dal fortunato spettacolo teatrale “…Chi mi manca sei tu!”, con cui sin dal 2017 i due interpreti girano i teatri italiani.

SINOSSI

Un flashback, una memoria tra attori in un camerino come tanti prima che si apra il sipario. Una messa in scena di ricordi e aneddoti che anticipano la salita sul palco di due artisti che da anni, ricordano la grandezza di un cantautore che, con la sua musica, ha dato e continua a dare tanto. Marco e Claudia si ritrovano per organizzare una serata in onore a Rino Gaetano, nell’occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa. I due artisti sono ancora indecisi su cosa proporre al pubblico e si incontrano per decidere la scaletta, i pezzi da scegliere, le canzoni da provare. Il cantante e l’attrice, raccontano in chiave ironica la preparazione del loro spettacolo-omaggio al cantautore calabrese, passando in rassegna brani musicali e testi poetici, che coinvolgono lo spettatore e lo rendono partecipe della messinscena. Cosa raccontare al pubblico del grande Rino Gaetano in questo momento storico? Marco Morandi e Claudia Campagnola danno forma ad un momento di sospensione dalla realtà, un gioco che mette al centro l’atto creativo, quello che accade prima che il teatro diventi magia. Signori… chi è di scena!

MODALITÀ D’INGRESSO

QUID Channel, c/o Pizzeria Frontoni (Evento Live) – Via Assisi 117, Roma (Metro Stazione Tuscolana)

ORARI: Apertura Terrazza ore 18.00 con possibilità di Aperitivo o Cena fino alle ore 20.30.

Inizio Spettacolo ore 20.45 [Consumazione e Prenotazione Obbligatorie]