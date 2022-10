Etruscan Race, a Tarquinia vincono Campolungo e Degni

Sono Giulia Degni e Matteo Campolungo i vincitori dell’edizione 2022 dell’Etruscan Race OCR, gara a ostacoli che ha messo in scena nei boschi della Roccaccia di Tarquinia appassionanti sfide tra corsa e prove da superare.

L’organizzazione dell’Etruscan Castle ha proposto, quest’anno, agli atleti una doppia opzione: prova breve sui 3 km (con dieci ostacoli) e gara sui 9,3 km con ben 24 difficoltà. Un’offerta che ha portato al via oltre 150 atleti, cui vanno aggiunti i circa 50 partecipanti alla camminata non competitiva che ha permesso di raccogliere fondi per l’ospedale di Tarquinia, rendendo la soleggiata domenica mattina innanzitutto una festa di sport e divertimento.

Nella prova sui 9 km, il giovane Campolungo l’ha spuntata su Marco Di Antonio e Claudio Benedetti, mentre la gara femminile ha visto Giulia Degni davanti ad Alessandra Manno e Marta Fiorucci. Sui tre kilometri, invece, vittoria per Francesca Bartoli tra le ragazze e Lorenzo Magrini tra i ragazzi.

L’appuntamento con l’Etruscan Race è stata anche la tappa conclusiva del Trofeo Lucio Loreti, circuito di gare tarquiniesi apertosi con il Trail degli Etruschi e proseguito con la 10km del Mare – Nature Run. La classifica complessiva del Trofeo ha visto le vittorie di Marco Peretti e Valentina Chierici, mentre tra le società vittoria per l’Etruscan Castle, premiati nell’occasione assieme a tutti gli atleti che hanno portato a termine le tre gare.