A Bolsena la “Notte bianca”: il 13 agosto, dal pomeriggio fino a tarda notte, grande festa nel centro storico

Bolsena si accende con la “Notte bianca”. Il 13 agosto, dal pomeriggio fino a tarda notte, il centro storico cittadino indosserà il suo abito da festa per un evento che unisce arte, tradizioni locali ed enogastronomia, con l’apertura straordinaria di monumenti e palazzi, concerti, spettacoli e le vie dello street food. La manifestazione è organizzata da Visual Equipe con il patrocinio e il contributo del Comune di Bolsena, della Regione Lazio e della Pro loco Bolsena. “La nostra cittadina quest’anno sta offrendo uno spettacolo straordinario in termini di eventi – dichiara il sindaco Andrea Di Sorte -. Credo che siamo il comune con il maggior numero di iniziative. La “Notte bianca” della cultura è una di quelle a cui teniamo di più e rappresenta senza dubbio un’eccellenza”.

Aperture straordinarie dei luoghi della cultura

Alcuni tra i luoghi più suggestivi e carichi di storia di Bolsena apriranno al pubblico. Saranno organizzate visite guidate su prenotazione a palazzo del Drago, alle 18,30, e alle catacombe di Santa Cristina, alle 22, dove, ad accompagnare i partecipanti, ci sarà il professor Marcello Moscini, uno dei maggiori studiosi del culto e dell’iconografia della santa. La biblioteca comunale “Giuseppe Cozza Luzi”, dalle 19, ospiterà letture e laboratori ludico-didattici dedicati ai bambini. Saranno visitabili, dalle 20, il Museo territoriale del lago di Bolsena e l’acquario, con un biglietto d’ingresso ridotto.

Spettacoli e concerti

Ricco il cartellone degli spettacoli e dei concerti che animeranno le principali piazze del centro storico. Nella suggestiva basilica di Santa Cristina, alle 19,15, si terrà il concerto dell’Orchestra da Camera di Orvieto Festival of Springs, diretta dal maestro George Atanasiu. Alle 21,30, a piazza Santa Cristina, la magia delle fontane d’acqua danzanti conquisterà il pubblico; mentre l’antico lavatoio di via Gramsci farà da cornice alla “lavata cantata” e stesa dei panni della Compagnia delle lavandaie della Tuscia, il gruppo al femminile fondato dalla soprano Simonetta Chiaretti, che, in abiti tradizionali, porterà tutta la gioia, l’orgoglio di esibire la propria maestrìa, l’improvvisazione teatrale e canora in dialetto. Alle 21,45, a piazza San Rocco, si esibirà il musicista Pietro Paolacci in una “No stop live”. Alle 22, lo spettacolo itinerante della compagnia Accademia Creativa “Farlalle luminose” illuminerà piazza Santa Cristina. Nella centralissima piazza Giacomo Matteotti, dalle 22 spazio alla musica con i Ladri di Monnalisa e il loro “Italian vintage party” e, poi, dalle 24, con il dj set di Luca Abati, Paride Cannone e Francesco Curti, voice, arricchito dallo spettacolo di danza aerea di Denise Bellettini. All’auditorium comunale di San Francesco, infine, dalle 18,30, appuntamento con il tattoo e piercing walk-in, insieme ad Arkham Tattoo, di Massimo Moffa, e Body Piercer, di Alfredo Romano.

Enogastronomia

Lago Vivo, Enoteca Tabaccheria Dal Biondo, Vesconte Wine Gallery, Antica Norcineria Morelli, Pareo Bar, Vinoteca Degli Argentini delizieranno il palato delle persone con le loro proposte di street food. Tutte le attività commerciali del centro storico saranno aperte fino a tardi, con tante iniziative di intrattenimento.

Sponsor

La “Notte bianca” ha come sponsor CPM Gestioni Termiche, Basaltite, Ideal Service, Labor Cooperativa Sociale, Vimpex Arredo Urbano.

Informazioni

Per avere tutte le informazioni o prenotare le visite guidate è possibile chiamare lo 0761-799923 oppure scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.