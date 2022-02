“A bordo campo”: il libro sul calcio di Massimiliano Coluccio il cui ricavato andrà per uno scopo benefico

“A bordo campo”: è questo il titolo scelto da Massimiliano Coluccio per il suo primo emozionante libro, un racconto di ispirazione auto-biografica che tratta dell’amore del protagonista per il mondo del calcio.

Il vero protagonista dell’opera non è solo il calcio, ma quello che esso rappresenta: non una semplice attività ginnica, ma un vero e proprio insegnamento di vita. Da apprezzare, in particolar modo, il contenuto etico dell’opera: lo sport non è utile solo al benessere fisico di chi lo pratica ma, ancor prima, a garantire la sua sanità psicologica, visto che insegna a rapportarsi con gli altri e ad accettare i propri limiti. Da un piccolo campo di calcetto ad un settore giovanile strutturato con oltre 250 ragazzi iscritti ed un piccolo grande insegnamento: tutto ciò che desideriamo non può che essere ottenuto con sacrificio, rimboccandosi le maniche per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge.

Il volume è già acquistabile online, e tra qualche giorno sarà disponibile anche presso la libreria La Vita Nova di Tarquinia, in via G. Carducci. L’intero ricavato dalla vendita del libro sarà destinato a favorire l’attività scolastica dei bambini del Burkina Faso.