A Canino la Festa Country: dal 20 al 21 giugno due giorni di eventi al Parco dell’Arancera

Riceviamo dal Comune di Canino e pubblichiamo

Il 20 e 21 Giugno, Canino si tinge di wild west, presso il Parco dell’Arancera vi attendono due giorni all’insegna del Country e del divertimento; si inizia sabato alle ore 20:00 con una cena con il duo “Songs” con canti e balli fino a tarda sera.

La “Festa Country” prosegue domenica, apre il programma alle ore 10:00, la Sfilata Equestre, con esibizioni, giochi e giro a cavallo per i più piccoli a cura dell’associazione Cavalcanti di Santa Lucia, conclude la mattinata il pasto del cowboy al Western food. La festa prosegue nel pomeriggio con esibizione di balli country e dalle 17:30 prova di ballo e animazione per tutti a cura del gruppo “West Umbria Country”, inoltre per tutto il giorno ci sarà la sfida al toro meccanico nell’angolo giochi. Questo e molto altro vi aspettano al Parco dell’Arancera nel cuore del centro storico di Canino.