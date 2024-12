A Castel del Piano Sisters and Brothers Gospel Choir inaugura le festività natalizie

Riceviamo e pubblichiamo

Il fascino della musica Gospel risuonerà a Castel del Piano per annunciare, l’8 dicembre, l’inizio del periodo delle festività. Carla Baldini con il suo coro Sisters and Brother porterà in piazza Garibaldi uno stile musicale appassionato e appassionante, ricco di spiritualità e fortemente evocativo del clima natalizio.

Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 250 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir e Dennis Reed & GAP.

Il concerto di Natale dei Sisters & Brothers comprende i classici della musica gospel e spiritual (Oh, happy day, Amazing Grace, When the Saints go marchin’ in…), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e naturalmente anche alcuni tradizionali motivi natalizi (White Christmas, Silent night, Jingle Bell Rock) reinterpretati con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima.

La discografia dei Sisters & Brothers: Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble (Art and Music Collection, 1998), che è stato venduto in tutto il mondo e The Gospel Night (VoceViva – M.A.P., 2007), con la partecipazione di Cheryl Porter.

Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è diretto da Carla Baldini ed è composto da 16 cantanti accompagnati da Stefano Pioli al pianoforte, Rossano Gasperini al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria.

Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble si esibirà anche a Montalcino e il 31 dicembre dalle 21.15 alle 22.30 sarà fra i protagonisti del Capodanno in piazza organizzato dall’amministrazione comunale senese, con un concerto gospel che si terrà nel prezioso scenario di piazza San Giovanni, davanti al Duomo, e che avrà come ospite veramente speciale la cantante afro-britannica Carla Jane, direttamente da Manchester.