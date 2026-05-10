A Cinelli il 1° Memorial Giovanni Viola promosso dall’ANPS Tarquinia

Si è svolto ieri, 9 maggio 2026, ai Laghetti Albatros in località Cinelli, a Viterbo, il 1° Memorial dedicato all’Assistente Capo della Polizia di Stato Giovanni Viola, primo sax della Fanfara della Polizia di Stato, scomparso prematuramente quattro anni fa. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione ANPS di Tarquinia.

Alla manifestazione hanno preso parte anche i familiari di Giovanni Viola: i genitori Agnese e Tommaso e il fratello Leonardo Viola, vice maestro della Fanfara della Polizia di Stato. Una presenza particolarmente significativa che ha accompagnato l’intera giornata dedicata al ricordo, allo sport e alla condivisione.

Protagonisti i giovani del Cura Calcio 1980

La mattinata ha visto protagonisti i ragazzi della squadra Esordienti del Cura Calcio 1980, impegnati in un torneo a squadre iniziato alle 9.30 e concluso intorno alle 12.30.

Dopo la pausa pranzo, il presidente della sezione ANPS di Tarquinia Maurizio Paliani, affiancato dal socio Massimiliano Menichetti, ha guidato il momento delle premiazioni. A ciascun giovane partecipante è stata consegnata una medaglia ricordo, mentre due crest dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sono stati donati alla struttura ospitante Laghetti Albatros e alla società Cura Calcio 1980.

Alla famiglia Viola è stata inoltre consegnata una targa commemorativa insieme ad alcune medagliette ricordo della giornata.

Nel pomeriggio spazio anche alla pesca sportiva

Dalle 15 alle 17 i giovani partecipanti hanno preso parte anche a una gara di pesca organizzata presso il Carpodromo della struttura.

Al termine dell’iniziativa sono state assegnate tre polo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato al capocannoniere del torneo, al miglior portiere e al ragazzo che ha catturato il maggior numero di pesci durante la competizione pomeridiana.

Il presidente Maurizio Paliani ha infine rivolto un ringraziamento alla famiglia Viola e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Soddisfazione ed emozione anche da parte dei familiari di Giovanni Viola, che hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione e per il clima di affetto e partecipazione vissuto durante la giornata.