“Attractions”, è disponibile online e in copia fisica il nuovo disco jazz di Francesco Pierotti

È disponibile da venerdì 8 maggio 2026 in copia fisica e sulle piattaforme digitali “Attractions”, il nuovo lavoro discografico del contrabbassista jazz Francesco Pierotti (qua il link Spotify), pubblicato dall’etichetta indipendente Wow Records.

Accanto a Pierotti, due nomi di primo piano del jazz italiano: Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Il disco propone nove standard della tradizione jazz internazionale, riletti attraverso una forte identità artistica e una costante ricerca dell’interplay tra i musicisti.

Nel CD trovano spazio brani immortali come “Bags’ Groove” di Milt Jackson, “Valse Hot” di Sonny Rollins, “Modinha” di Antônio Carlos Jobim, “Come Rain or Come Shine” di Harold Arlen e Johnny Mercer e “Like Someone in Love” di Johnny Burke e Jimmy Van Heusen.

Un album che punta sull’identità musicale del trio

“Attractions” non si presenta come un semplice omaggio filologico agli standard jazz, ma come un progetto capace di trasformare il repertorio classico attraverso sensibilità contemporanea, improvvisazione e dialogo musicale.

«Un progetto che nasce in modo spontaneo – spiega Francesco Pierotti –. Ho organizzato una session con due dei musicisti del panorama jazz italiano che stimo di più, Roberto Tarenzi e Lorenzo Tucci, con i quali ho condiviso molto e ai quali devo tanto musicalmente».

Pierotti sottolinea come il disco sia nato lasciandosi guidare dall’energia e dalle diverse personalità musicali dei tre artisti: «Ognuno di noi ha attratto l’altro in maniera istintiva verso una parte del proprio mondo musicale. Credo che sia questa la strada grazie a cui, anche se continuiamo a suonare standard della tradizione, ogni volta diamo vita a qualcosa di nuovo».

Francesco Pierotti tra concerti, collaborazioni e didattica

Contrabbassista e compositore tra i più interessanti della scena jazz italiana contemporanea, Francesco Pierotti ha collaborato nel corso della carriera con musicisti di rilievo nazionale e internazionale come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Roberto Gatto, Seamus Blake e Stefano Cocco Cantini.

Parallelamente all’attività concertistica, Pierotti è impegnato anche nella didattica musicale. Ha pubblicato i metodi “Finger it Different” e “La Tecnica della Mano Destra nel Contrabbasso”, apprezzati da numerosi musicisti e docenti del panorama jazzistico internazionale.