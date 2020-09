A Londra due giorni di campeggio “estremo”: ecco la tenda che permette di dormire in cima a uno dei piloni gialli della O2 Arena

Stanchi dei classici bed and breakfast? Che ne dici di campeggiare a 250 piedi da terra, in una tenda sospesa sopra la O2 Arena di Greenwich?

Il Renegade Motel, soprannominato l’hotspot di soggiorno più estremo del mondo, ha da poco aperto per soddisfare le voglie degli amanti dell’avventura e del brivido che amano anche le viste mozzafiato sullo skyline di Londra. E non solo: l’intera esperienza sarà gratuita!

La tenda sarà sospesa a 70 metri dal suolo in cima a uno dei piloni gialli dell’O2. La struttura utilizza un sistema innovativo noto come portaledge per lasciarla aderire in sicurezza al pilone, consentendo ai drogati di adrenalina di dormire sonni tranquilli. Il “motel” è stato lanciato da Jeep per celebrare l’uscita della loro nuova auto ibrida, la Renegade 4xe.

Le prenotazioni sono già aperte, con i potenziali ospiti invitati a completare la prenotazione il prima possibile per avere la possibilità di soggiornare gratuitamente il 18 settembre o il 19 settembre. Oltre alla vista su Canary Wharf e sul resto dello skyline di Londra al sorgere del sole, la tenda è dotata di WiFi, Amazon Alexa e un alimentatore portatile che verrà ricaricato da una delle Jeep Renegades ibride plug-in a terra.

Il motel dispone anche di un concierge 24 ore su 24, mentre saranno fornite la cena e la colazione. Le tende hanno coperture antipioggia e saranno fornite di sacchi a pelo extra caldi. Gli ospiti vincitori verranno prelevati dalla loro porta di casa in una delle Rinnegate ibride e verrà loro offerta l’esperienza sul tetto della O2 Up at The O2. La cena sarà fornita nell’arena prima che gli ospiti si dirigano verso le loro tende per una notte indimenticabile.