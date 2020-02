A Londra Martedì Grasso è Pancake Day: alcune curiosità, dalle Pancake Race alla ricetta per festeggiarlo ovunque

Niente frappe né ravioli o castagnole: a Londra anche quest’anno il Martedì Grasso è a colpi di pancakes!

Nel 2020 la ricorrenza cade il 25 febbraio, e nell’occasione si celebra il Pancake Day: il martedì grasso segna infatti l’ultimo giorno prima della Quaresima, tradizionalmente un periodo di astinenza, associato nel folklore britannico (e non solo) alla sparizione dalle dispense di cose come zucchero, grassi e uova. E quale migliore occasione per utilizzare tali ingredienti che celebrare un Pancake Day?

La ricorrenza deve cadere, insomma, 47 giorni esatti prima della domenica di Pasqua: e poiché la data della Pasqua è dettata dai cicli della luna, il Pancake Day può verificarsi in qualsiasi momento tra il 3 febbraio e il 9 marzo.

A Londra, esistono vari appuntamenti – più o meno curiosi o golosi – per celebrare la ricorrenza. A partire dalle pancake races, gare di abilità e velocità corse… facendo saltare un pancake sulla padella. Qui parliamo ad esempio di quella in programma al Greenwich Market, ma ci sono appuntamenti simili anche a Bankside o al Leadenhall Market, la cui cornice è sempre molto suggestiva. Se vi affacciate ad esempio al mercato di Greenwich dalle 12 alle 13 di martedì prossimo, insomma, potreste vedere degli spavaldi partecipanti correre su e giù per il mercato lanciando e riprendendo al volo un pancake. L’evento curioso (e gustoso) raccoglie fondi per il Greenwich & Bexley Community Hospice.

Ci sono poi vere e proprie Pancake Challenge, sfide a chi mangia il maggior numero di pancake in poco tempo, o menu dedicati: Londonist.com ne propone alcuni sfiziosi.

Se invece non siete a Londra o non volete uscire, ecco gli ingredienti e la ricetta per realizzare i vostri tradizionale pancake home made:

150 g di farina 00

2 cucchiaini di zucchero

sale

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

una punta di bicarbonato di sodio

1 uovo

110 g di latte

110 g di yogurt

gocce di succo di limone

40 g di burro

Olio di semi per ungere la padella

sciroppo d’acero per servire

Sbattere assieme latte, yogurt, qualche goccia di limone ed il burro (precedentemente fuso): al composto ottenuto aggiungete la farina.

Prendete farina, zucchero, sale, lievito e una punta di cucchiaino di bicarbonato e setacciatele assieme, quindi mescolate assieme al composto preparato in precedenza per ottenere un’amalgama grumosa

Ora andiamo in cottura: dopo aver scaldato una goccia d’olio su una padella antiaderente, versateci un mestolo di pastella, cercando di creare una base rotonda. Fate cuocere a fuoco medio per 2 o 3 minuti, sino a che non vedete apparire delle bolle: quindi giratelo e procedete con l’altro lato.

A questo punto, sbizzarritevi nel servirlo: la tradizione consiglia lo sciroppo d’acero, ma nulla vi impedisce di testare nuove strade di golosità.