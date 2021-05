A Londra questa estate si potrà correre in kart per le strade della capitale… in realtà aumentata

Che dopo un anno come quello appena vissuto ci sia voglia di divertirsi è sin troppo scontato, e mentre a Londra si ritorna pian piano alla vita pre-Covid (ammesso che sarà mai la stessa), tra aperture di ristoranti e ritorno agli eventi, arrivano anche quegli spunti di stravaganza che nella capitale inglese non mancavano mai: come una pista di go kart in realtà aumentata si sta per aprire i battenti.

Si chiama Chaos Karts e nasce dalla mente creativa che aveva già partorito il popolarissimo “Crystal Maze”. Ma cos’è esattamente una pista di go kart in realtà aumentata? La premessa è questa: ti siedi su un vero kart e guidi su una pista proiettata a terra. Come in un videogioco, il tuo vero kart interagirà con la pista virtuale e potrai utilizzare “potenziamenti” e “armi” per sfidare i tuoi compagni di corsa – e naturalmente anche loro possono lanciare “sfide” e trappole a loro volta.

Un ottimo modo per schiantarti contro un muro? In realtà no: non ci sono ostacoli fisici sulla pista e i kart sono dotati di “tecnologia anti-collisione”, il che significa che non ci sarà nemmeno bisogno di un casco o di alcun equipaggiamento speciale per salire a bordo. “Chaos Karts” arriverà a Fleet Street Hill a Shoreditch e aprirà al pubblico il 14 agosto. I biglietti sono disponibili da oggi (18 maggio).