A Londra un vecchio gasometro potrebbe diventare un parco per alligatori

A Londra potrebbe arrivare un parco di alligatori. Avanton sta infatti cercando di ottenere il permesso di costruirne uno, assieme a una fattoria, all’interno di un gasometro su Old Kent Road.

Il gasometro sarebbe essenzialmente trasformato in un giardino a più piani con verande in vetro. A 20 metri di profondità, afferma Avanton, sarà un buon habitat per i coccodrilli, che avrebbero delle acque profonde a loro disposizione. Il parco sarebbe aperto ai visitatori tutto l’anno, anche se non si sa ancora quanti alligatori potrebbe ospitare.

La struttura prevede anche un centro visitatori e una struttura educativa, il tutto nell’ambito di un progetto di rigenerazione da 230 milioni di sterline che comprende “centinaia” di nuove case, un parco e oltre 50.000 piedi quadrati per locali commerciali.

Molti, giustamente, si preoccupano del benessere degli animali, ma Avanton ha dichiarato che “non avrebbe intrapreso un simile progetto senza ulteriori consultazioni con esperti in materia”.

Per garantire la corretta temperatura per sopravvivere, allevare e deporre le uova, sul gasometro verrebbero utilizzati speciali vetri schermati, afferma Avanton, mentre i pannelli scorrevoli in vetro nel giardino d’inverno consentirebbero di aumentare o diminuire la temperatura in base alle esigenze degli animali.