“A Montalto Marina aumenti da record per i parcheggi estivi a pagamento”: l’attacco dell’associazione Insieme

Riceviamo dall’associazione Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Continuano gli aumenti dell’amministrazione Socciarelli. Eh si cari cittadini, perché dopo aver portato l’imu agricola al massimo, hanno pensato bene che era il caso di migliorare il loro record. E così, lo scorso 5 maggio la giunta, nel dare il via ai parcheggi a pagamento alla marina, ha deciso di aumentare le tariffe.

Da ormai quasi un anno l’attuale amministrazione è stata campionessa di tagli: ai servizi, agli appalti, al sociale, alle spese scolastiche. Al contrario, sul fronte delle entrate da tasse e balzelli, l’atteggiamento è esattamente l’opposto. Non solo, come abbiamo già denunciato nei mesi scorsi, hanno aumentato ogni tipo di tassa comunale, ma per la stagione turistica dal 15 maggio al 15 settembre 2023, per non perdere l’abitudine di mettere le mani in tasca ai cittadini, la giunta ha approvato un impressionante aumento delle tariffe dei parcheggi a pagamento di Montalto Marina. Una scelta, a nostro avviso, dannosa sia per i cittadini che per i turisti.

La giunta Socciarelli, udite udite, ha aumentato in alcuni casi del 100%, rispetto alle tariffe in vigore con l’amministrazione Caci.

Per fare alcuni esempi:

la tariffa oraria per le autovetture è passata da 50 centesimi a 1 euro;

la tariffa giornaliera per le autovetture è passata da 3 a 6 euro;

gli abbonamenti per i residenti sono aumentati da 20 a 30 euro per il mensile, e da 50 a 60 euro per lo stagionale;

per quanto riguarda le attività commerciali, pur rimanendo i 2 abbonamenti gratuiti voluti dalla giunta Caci, sono state tolte le agevolazioni per i dipendenti delle attività stesse.

E per finire, vi ricordate le loro battaglie per la tutela dei camperisti? Vi ricordate quando chiedevano a gran voce aree attrezzate? Volete sapere com’è finita?

Ve lo diciamo noi:

le aree attrezzate non ci sono, ma in compenso sono aumentate le tariffe per gli autocaravan. Quella per 12 ore è passata da 4,50 a 9 euro, mentre quella settimanale è passata da 30 a 45 euro.

L’assenza di un assessore al turismo, che in giunta avrebbe sicuramente fatto sentire la sua voce, surrogato da un consigliere delegato silente, rende la nuova delibera degna di una rivolta.

Non solo non si organizzano spettacoli, eventi di attrazione turistica importanti, a meno che non ci stupiscano rispetto alla scorsa estate. Non solo dopo un anno non è stato effettuato alcun lavoro alla marina (nemmeno tra quelli già affidati come lo skate park), compresa l’assenza totale di manutenzione ordinaria. Per affossare definitivamente la marina da quest’anno ci becchiamo anche gli aumenti del costo dei parcheggi: cittadini, lavoratori e turisti ringraziano! Ci auguriamo che il sindaco ed il delegato al turismo, invece di difendersi dicendo che è colpa di altri (trucchetto ormai smascherato) ritirino la delibera per tornare alle vecchie tariffe.