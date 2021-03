A Pasqua spedizioni e consegne a prezzi vantaggiosissimi con Costa Eventi | Logistica

Raggiungere i tuoi cari non è mai stato così facile! Con Costa Eventi | Logistica puoi spedire in tutta Italia a prezzi vantaggiosissimi, con consegna prima delle festività pasquali per spedizione effettuate entro il 26 marzo.

Se hai necessità di inviare nel resto d’Europa (paesi extra UE esclusi), riserviamo per te uno sconto del 10% su ogni spedizione, entro il 26 marzo.

Per ogni ulteriore informazione, si può inviare una mail a spedizioni@costaeventi.com oppure chiamare il numero 0766 842781: lo staff di Costa Eventi | Logistica potrà supportarvi nella scelta del servizio più adatto alle vostre esigenze. Costa Eventi | Logistica si trova alla Zona Artigianale in Strada Vicinale di Scorticagatti, 49 in prossimità della rotatoria per l’imbocco dell’Autostrada.