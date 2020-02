A piedi sino in cima per beneficenza: il 29 febbraio un’opportunità particolare su uno dei grattacieli più noti di Londra

In cerca di qualcosa di speciale da fare a Londra nel giorno bisestile? Che ne dite di una corsa sui gradini di uno dei monumenti più iconici (e controversi) della città? Mercoledì 29 febbraio, Great Ormond Street Hospital Children’s (GOSH) Charity, associazione di beneficenza rivolta per lo più ai bambini, invita i più coraggiosi a salire tutti gli 896 gradini del grattacielo al 22 Fenchurch Street, altrimenti noto come Walkie Talkie.

Una volta in cima, i partecipanti saranno ricompensati per il sudore versato con una medaglia e un drink celebrativo. Inoltre, gli sforzi di ciascuno aiuteranno GOSH a continuare la ricerca per fornire attrezzature all’avanguardia e a finanziare strutture per supportare bambini gravemente malati in tutto il Regno Unito.

A 525 piedi di altezza, la cima del grattacielo offre una delle migliori viste della città. Normalmente lo Sky Garden viene raggiunto con l’ascensore, ma GOSH Charity vuole che mettere alla prova cuori e gambe dei partecipanti proponendo una salita a piedi.