A Pitigliano lampade a led per il Palazzo comunale, le scuole elementari e medie e i Granai della Fortezza

Riceviamo e pubblichiamo

Nuovi impianti di illuminazione a led per il risparmio energetico, saranno installati a partire da lunedì 20 gennaio, a Pitigliano, nel Palazzo comunale, alla scuola elementare, alla scuola media e nella sala espositiva dei Granai, in via Cavour. Il Comune ha deciso di sostituire tutte le vecchie lampade con un investimento di 37mila euro.

Una scelta green che consente di garantire una luce migliore a tutti gli ambienti e di ridurre i costi in bolletta: “Il primo obiettivo che ci siamo dati – spiega Serena Falsetti, assessore comunale all’ambiente – è stato quello di migliorare la qualità dell’illuminazione all’interno delle scuole e degli uffici. Inoltre, interveniamo in tema di risparmio energetico: grazie alle nuove lampade a led, infatti, il sistema di illuminazione diventerà più efficiente, riducendo per il Comune gli sprechi e quindi i costi in bolletta”.

“Proseguiremo nel nostro impegno sull’efficientamento energetico: – aggiunge il sindaco Giovanni Gentili – nel 2019 il Comune ha ottenuto 126mila euro con la partecipazione al bando regionale, per sostituire i vecchi infissi e rinnovare l’impianto di riscaldamento della scuola primaria. L’intenzione è anche quella di intervenire sulla pubblica illuminazione del centro storico e della parte nuova del paese, sostituendo tutti i vecchi lampioni con nuove lampade a led.”