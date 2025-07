A Pitigliano le Notti dell’Archeologia con eventi su storia e cultura etrusca

Il Comune di Pitigliano si prepara a partecipare all’edizione 2025 delle Notti dell’Archeologia, una rassegna che ogni anno coinvolge diverse località della Toscana con aperture straordinarie di musei e aree archeologiche. Il 12 luglio e il 1° agosto saranno le date protagoniste per scoprire la storia degli etruschi, tra visite guidate, giochi investigativi, degustazioni e approfondimenti culturali.

Un’emozionante serata in giallo al Museo Civico Archeologico

Il primo appuntamento di Pitigliano si terrà sabato 12 luglio, dalle 21.30 alle 23:00, presso il Museo civico archeologico della Civiltà Etrusca “E. Pellegrini”. L’evento “Notte al Museo, serata in giallo” offrirà un’apertura notturna del museo, con una visita guidata e un coinvolgente gioco di ruolo investigativo tra le sale del museo, che permetterà ai partecipanti di esplorare la storia in modo originale e divertente. L’ingresso è gratuito, ma la partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria.

Visita alle Vie Cave e degustazione di prodotti locali

Il secondo appuntamento si svolgerà venerdì 1° agosto, dalle 17:00, al museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, in Strada Provinciale 127 del Pantano. L’evento “Le vie Cave in Etruria Meridionale: percorsi etruschi di tufo” prevede una visita guidata alla Cava di Gradone, che avrà luogo dalle 17:00 alle 18:00. Successivamente, sarà presentato il volume “Le vie cave in Etruria Meridionale – atti del convegno Castel Sant’Elia -Corchiano, 7-8 ottobre 2022” (Antiqua Res Ed. 2024), seguito da una degustazione di prodotti tipici locali. La visita è a pagamento, mentre l’ingresso alla presentazione del libro è gratuito, previa prenotazione.

Info in sintesi

Gli eventi si terranno il 12 luglio e il 1° agosto 2025 a Pitigliano, con prenotazione obbligatoria per la partecipazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Museo al numero 0564 614067 o via WhatsApp al 329 1314010, oppure scrivere a museo@comune.pitigliano.gr.it.