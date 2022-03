A Pitigliano torna oggi la Torciata di San Giuseppe

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Torna la tradizionale Torciata di San Giuseppe, sabato 19 marzo, alle 20 e 30, in piazza Garibaldi a Pitigliano. Per chi volesse ripercorrere la storia di questa cerimonia pagana già in uso al tempo degli Etruschi il pomeriggio del 19 marzo, alle 14 e 30 è in programma un’escursione del ciclo Pitigliano Walks & Trekking, dedicata proprio alla storia della Torciata di San Giuseppe con la visita guidata delle vie cave. (Durata 3 ore, lunghezza 5 chilometri, difficoltà medio –bassa. Per prenotare 3500382685 pitiglianowalktrek@gmail.com).

Alle 16 e 30, in piazza Garibaldi e in piazza della Repubblica si terrà l’iniziativa “Spassegianno pe’ i’ paese adò ‘incontru i’ villanu”, uno spaccato di vita, di lavoro e di tradizioni pitiglianesi, messo in scena da figuranti in costume dei primi del ‘900, che la sera andranno a formare il Corteo del Villano, durante la Torciata.

Per assistere alla Torciata di San Giuseppe si dovrà essere in piazza Garibaldi alle 20 e 30 con green pass rafforzato. Alle 21 uscirà da Palazzo Orsini il Corteo del Villano che raggiungerà piazza Petruccioli per poi tornare indietro e posizionarsi sulle scale del Municipio in attesa dell’arrivo dei torciatori.

Incappucciati e vestiti con abiti tradizionali, i torciatori al segnale convenuto, appiccheranno il fuoco all’Invernacciu, un enorme pupazzo di canne che è stato eretto al centro della piazza nei giorni precedenti, a rappresentare l’inverno che muore bruciato dalle fiamme. Il grande falò dei torciatori è di buon auspicio per l’arrivo della Primavera.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Pro.fi.ter con la collaborazione del Comune di Pitigliano, Pro loco, Banca Tema, Centro Culturale Fortezza Orsini, Gruppo teatrale I Giubbonai.

Le iniziative proseguono domenica 20 marzo: alle 7 e 30 ritrovo in piazza della Repubblica degli oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia all’VIII° edizione del Trailrun delle vie Cave organizzata dal Gruppo Ciclistico Ruote Libere Manciano Pitigliano. Il percorso di gara interesserà tutte le vie Cave eccetto la via Cava dell’Annunziata.

Alle ore 9, in piazza Garibaldi, partirà invece la visita guidata alla Necropoli Etrusca di Poggio Buco e Insuglietti, accompagnati dallo storico Riccardo Pivirotto. Info e prenotazioni: 392 7850 192; 340 23 51 696 maendi@libero.it