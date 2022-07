A Santa Fiora il Palio delle Sante Flora e Lucilla con il corteo in abiti Medievali

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Domenica 31 luglio, a Santa Fiora si terrà il tradizionale Palio delle Sante Flora e Lucilla, protettrici del borgo amiatino. Il tema di quest’anno è “Il dì e la notte”.

Alle 10 e 30 in piazza Garibaldi si svolgerà l’assegnazione degli arcieri ai Terzieri, in presenza dei nobili di corte e alle 11 e 30, nella chiesa della Pieve, la Benedizione del Palio e degli Arcieri.

La festa entra nel vivo nel pomeriggio. Alle 18, da piazzale Balducci, partirà il corteo storico in abiti medievali composto da oltre 120 figuranti. Il corteo si sposterà per le vie del centro storico fino a raggiungere La Peschiera alle 18 e 30, dove si disputerà il palio, nel quale i terzieri di Santa Fiora si sfideranno in una gara di tiro con l’arco. Dopo la premiazione del terziere vincitore si terrà l’esibizione del gruppo tamburini e sbandieratori di Rapolano “La Torre di Serre”. Il palio è organizzato dalla Contrada di Santa Fiora con il patrocinio del Comune.