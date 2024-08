A Santa Fiora la cerimonia di consegna dei Provisini d’argento

Il 10 agosto, Santa Fiora si prepara a celebrare i cittadini, le associazioni e le aziende che si sono distinte per il loro impegno e contributo alla crescita e al benessere della comunità. La cerimonia di consegna dei Provisini d’argento, simbolo di riconoscimento per il loro operato, avrà luogo alle ore 19 in piazza Giosuè Carducci. Questo evento è un’occasione speciale per rendere omaggio a coloro che, con il loro lavoro e dedizione, hanno lasciato un segno positivo nella vita del paese.

Il significato del 10 agosto per Santa Fiora

La scelta del 10 agosto non è casuale, ma profondamente legata alla storia di Santa Fiora. In questa data, nel 1164, a Pavia, l’imperatore Federico Barbarossa concesse a Ildebrando VII Novello, conte Aldobrandesco di Santa Fiora, il privilegio di battere una moneta chiamata Provisino Aldobrandesco, o di Santa Fiora. Questa antica moneta, utilizzata nella contea sin dal dodicesimo secolo, è oggi ricordata e celebrata attraverso la consegna dei Provisini d’argento, una tradizione che mantiene vivo il legame tra la storia e la modernità.

Un omaggio annuale alla storia e alla comunità

Ogni anno, il Comune di Santa Fiora ricorda questo evento straordinario del passato conferendo l’onorificenza cittadina proprio il 10 agosto. La cerimonia non è solo un modo per onorare i cittadini e le realtà locali che si sono distinte, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e identità della comunità. È un momento di riflessione e celebrazione della storia che continua a influenzare positivamente il presente e il futuro di Santa Fiora.