A Santa Fiora lunedì 5 agosto la Festa della Madonna delle Nevi

Lunedì 5 agosto, Santa Fiora si veste a festa per celebrare la Madonna delle Nevi con un programma ricco di eventi. La giornata inizia alle 17 al Jim Bar La Peschiera con l’incontro culturale “Panta Rei”, dedicato ai luoghi simbolici e religiosi di Montecatino. Interverranno personalità come Carla Benocci, Carlo Prezzolini, Angelo Nai, e Luca Vitiello, con la moderazione di Enrico Santioli.

Musica e devozione

Alle 18.30, il Coro dei Minatori di Santa Fiora delizierà i presenti con una suggestiva esibizione. La serata prosegue con la Santa Messa alle 21 nella Chiesa della Madonna delle Nevi, seguita da una processione per le vie di Montecatino alle 22. Dopo la processione, i partecipanti potranno gustare deliziosi bomboloni fritti di fronte alla chiesa, mentre al Parco della Peschiera ci sarà lo spettacolo del mago delle bolle, Thomas Goodman, con il suo “Bollestrabelle”.

Un tuffo nella storia

La Festa della Madonna delle Nevi è anche un’occasione per ammirare la storica chiesa omonima di Santa Fiora, risalente al XV secolo. Questa piccola chiesa, costruita sull’acqua e affacciata sulla vasca della Peschiera, affascina con il suo pavimento in cristallo trasparente che lascia intravedere il passato. All’ingresso, i visitatori sono accolti da un rilievo delle Sante Flora e Lucilla su una ceramica cinquecentesca della scuola robbiana, che introduce a un ciclo di affreschi del pittore Francesco Nasini. Le iniziative sono organizzate dalla pro loco in collaborazione con il Comune di Santa Fiora.