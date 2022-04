A scuola… con l’avvocato! I ragazzi del biennio del LES San Benedetto di Tarquinia a lezione con Claudia Trippanera

Riceviamo e pubblichiamo

Diritto alla libertà, diritto di parola, reati, procedure di indagine e processuali: di questi e altri temi legati ai programmi di diritto ha parlato l’avvocato Claudia Trippanera in un incontro svoltosi, nella mattina di ieri, con i ragazzi del biennio del Liceo Scienze Umane, opzione Economico Sociale, dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia.

Nella splendida cornice del giardino della scuola, approfittando anche della mattinata primaverile, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con l’avvocato parlando sia dei concetti base del diritto italiano che della pratica della professione, con tanti riferimenti alle vicenda note della cronaca e aneddoti legati alla storia professionale dell’avvocato Trippanera.

Un incontro, organizzato dalla docente di Diritto ed Economia Letizia Bracciaferri, svoltosi all’insegna della costante interazione con i ragazzi, spinti da tante curiosità di vario tipo: tanti, ad esempio, gli stimoli legati alle casistiche di omicidio stradale, tema evidentemente sentito come vicino dagli studenti.

Una bella opportunità di formazione, per accrescere la consapevolezza sul funzionamento delle procedure legislativa, ma anche di orientamento per alcuni dei ragazzi, che si sono detti interessati a un futuro orientato verso gli studi in legge.