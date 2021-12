A Tarquinia arriva #extraclaus, il calendario de lextra.news il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale di Tarquinia

A Tarquinia arriva Santa Claus, anzi #extraclaus: sarà distribuito nei prossimi giorni il nuovo calendario ideato da lextra.news che, dopo un anno di pausa, torna in città con un intento benefico e un messaggio di speranza.

A portarlo è Babbo Natale in persona, che negli scatti del calendario – realizzati dal fotografo Roberto Romano – viene immortalato in dodici scorci di Tarquinia molto iconici, uno per ogni mese dell’anno. E l’idea di #extraclaus è quella di consegnare un regalo alla città, in particolare all’ospedale di Tarquinia: l’intero ricavato dalla distribuzione del calendario – che sarà disponibile a offerta libera nelle edicole e in vari locali della città – sarà utilizzato per l’acquisto di materiale utile al lavoro dei medici e del personale della struttura cittadina.

Un’idea nata lo scorso anno sui social: il successo dell’iniziativa, in termini di like ma anche di curiosità suscitata, ha fatto nascere l’idea di rilanciare, alla fine di questo 2021, con la realizzazione di un calendario con foto che riportino l’iconico simbolo del Natale in tante location tarquiniesi suggestive e fortemente riconoscibili.

Un progetto che ha trovato subito la collaborazione sia dell’ospedale che del Comune di Tarquinia, che ha patrocinato l’iniziativa, oltre al sostegno degli sponsor che l’hanno resa possibile. Nella speranza di far trovare sotto l’albero di Natale dell’ospedale una sorpresa davvero speciale.